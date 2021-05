Ronaldo capocannoniere, la Juve lo festeggia: “E’ tra i re del gol”

Il post del club bianconero

redazionejuvenews

Alla fine dei giochi, la Juventus è riuscita a prendere il treno diretto verso la Champions League. All'ultimo respiro i bianconeri, che ieri hanno travolto con un sonoro 4-1 il Bologna a domicilio, hanno operato il decisivo sorpasso ai danni del malcapitato Napoli, bloccato in casa 1-1 dal Verona grazie al gol di Faraoni, che ha risposto all'iniziale vantaggio azzurro firmato dall'ex Rrahmani. Un traguardo che sembrava ormai svanito dopo il ko allo Stadium contro il Milan e che, per questo, è stato festeggiato con ancor più felicità da tutto l'ambiente juventino, che potrà guardarsi indietro verso una stagione che, per quanto sia stata altalenante, ha regalato anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Ma i traguardi in casa Juventus non finiscono qui. Anche se ieri non è sceso in campo, lasciando spazio alla coppia formata da Morata (autore di una doppietta) e Dybala (grande prestazione anche la sua), Cristiano Ronaldo si è laureato capocannoniere del campionatoalla sua terza annata vissuta in Italia. Il fenomeno lusitano, che lo scorso anno si era dovuto inchinare ad Immobile nonostante i 31 gol messi a segno, ha conquistato il trono dei bomber grazie alle sue 29 reti stagionali, staccando l'interista Lukaku (secondo a 24) e l'atalantino Muriel (sul gradino più basso del podio a 22).

Era dall'ormai lontana stagione 2007/08 che la "Vecchia Signora" non si poteva fregiare di avere tra le sue file il massimo marcatore della Serie A. In quel caso fu Del Piero che riuscì a centrare la doppietta dopo aver vinto anche la classifica dei marcatori in Serie B l'anno prima. L'ex numero 10 e storico capitano, è soltanto uno dei "re del gol" al fianco dei quali si è finalmente seduto Cr7. Nel video celebrativo pubblicato dalla Juventus sui suoi canali social ufficiali, scorrono le immagini delle reti stagionali dell'ex Real Madrid, alternate a quelle di grandi campioni come appunto Del Piero, Trezeguet, Platini, Sivori e Charles: