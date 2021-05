Ronaldo capocannoniere e MVP dell’anno: i complimenti di Muller

Il giocatore tedesco ha riservato un Tweet al portoghese

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera contro il Bologna per 1-4, e grazie al pareggio del Napoli in casa contro il Verona, i bianconeri hanno raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che sembrava insperato, e che invece la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a raggiungere grazie anche alle ultime prestazioni, migliorate di molto nelle ultime giornate. La squadra ha vinto ieri sera senza Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina per scelta tecnica, presa in accordo tra Pirlo e il portoghese, con il numero 7 che si è comunque laureato capocannoniere della Serie A.

29 i gol segnati in campionato, 36 quelli totali in stagione, e un record che solo il portoghese detiene: Ronaldo è infatti l'unico calciatore ad essere diventato capocannoniere sia in Premier League, che in Liga, che in Serie A. Un grande traguardo che gli ha anche consentito di diventare MVP dell'anno per la squadra bianconera, con Cuadrado nominato quello di maggio.

Intanto il traguardo del numero 7 non è rimasto inosservato in Europa, con l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller che si è complimentato con il giocatore bianconero.

Al termine della sfida di ieri sera ha parlato Andrea Pirlo, che ha detto la sua sulla stagione e ha parlato del suo possibile futuro ai microfoni di DAZN:"Per me era importante finire bene il lavoro iniziato vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere, io ho sempre cercato di dare il massimo e questo è il risultato finale. Mancanza di Dybala? Normale che uno come lui cambia il livello di ogni squadra. Lo abbiamo avuto poco a disposizione per diversi infortuni e anche quando è rientrato non era al 100%. Le sue capacità le conosciamo, lo ha dimostrato stasera e quando ha giocato. Ci è mancato, ora vedremo cosa ci aspetterà in futuro.