Romulo: “Questa Juve non fa rumore ma può vincere lo scudetto”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Romulo ha detto: "Questa Juve magari non fa rumore, ma è davvero molto solida. Ha le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Allegri sta facendo un ottimo lavoro e vedo che ha creato un gran bel gruppo. Questa unità di intenti può far andare molto lontano la squadra bianconera". Sul Verona, prossimo avversario dei bianconeri: "Sembra il contrario dell’anno scorso. Nell’ultima stagione erano partiti malissimo per poi riprendersi alla fine e salvarsi all’ultimo. Adesso sono partiti forte, ma nelle ultime gare ho visto una squadra un po’ in difficoltà. Deve fare attenzione a non farsi risucchiare nelle zone calde dalle squadre che lo inseguono".