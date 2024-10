Romagna: “Contento di rincontrare Grosso dopo la Juve”

Filippo Romagna ha parlato dell'allenatore Fabio Grosso: il difensore ha ricordato la sua esperienza con il tecnico ai tempi della Juventus

Attraverso i canali ufficiali del Sassuolo, Filippo Romagna ha parlato della sue esperienza anche con l’allenatore Fabio Grosso alla guida della squadra neroverde, già avuto come tecnico ai tempi della Juventus. Ecco le sue parole: “È stato il mio allenatore alla Primavera della Juventus, già lo conoscevo, ed è stato bello ritrovarlo qui dopo tanti anni: abbiamo lo stesso obiettivo entrambi. Il campionato è tosto, l’aspetto più difficile è la continuità, ma trovare l’equilibrio per dare il massimo e provare a portare a casa l’obiettivo aiuta. È un buon Sassuolo, sono state prese decisioni forti ma son convinto di quanto fatto: da vice capitano sento una grande responsabilità, ma è un ruolo bellissimo”.

Romagna: “L’infortunio di Berardi è stato tosto”

Inoltre, il difensore ha parlato del suo recente infortunio grave e di quello del suo compagno di squadra Domenico Berardi: “Ho avuto un infortunio molto lungo, e non è mai facile, all’inizio sembra di aver perso tutto. Serve poi accettare quanto successo, mettendosi in testa un obiettivo di rientro e affrontare giorno per giorno questo percorso. Sono fortunato di essere a Sassuolo, in questo lungo periodo abbiamo affrontato tante piccole ma ostiche difficoltà insieme, come si fosse una cosa unica: dopo tutti questi anni, però, posso dire di esserne uscito. “Sono molto contento del rientro di Berardi, dal lato umano lo merita, ma sono felice anche perché ci darà una grande mano sul campo: servirà calma, l’infortunio era tosto, ma sono certo di quello che ho detto”.