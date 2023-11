Roma, Mourinho: “Se la Juve perde 5 titolari ne ha altri 5 pronti, noi no”

L'allenatore della Roma Josè Mourinho si è lamentato per la poca profondità della rosa: "A Juve o Inter non succede"

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter, la Roma si prepara a sfidare il Lecce , match in programma domenica 5 novembre alle 18:00.

Alla vigilia del match l'allenatore giallorosso Josè Mourinho ha commentato: "Contro l'Inter ci mancavano cinque giocatori titolari, ma se fosse successo a loro ne avrebbero avutialtri cinque pronti per giocare. E lo stesso vale per Juve, Milan, Atalanta e Fiorentina. Quando succede a noi non ci sono altri cinque titolari".