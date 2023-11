Cucciari: “Non penso la Juve cambierà modulo. Kean deve giocare”

Intervenuto a Tmw Radio, Alessandro Cucciari ha commentato la possibilità che la Juventus possa cambiare "pelle". Ecco le sue parole: "Non credo nel cambio di modulo. Di solito si fanno quando ci sono delle defezioni o problematiche. In questo momento la Juve sta funzionando e difficilmente si cambierà. Meglio tenersi delle frecce a partita in corso. Kean deve giocare, giusto dargli fiducia, ma no ncredo che si cambi modulo per fare il tridente e una difesa a quattro".