Roma, Mourinho sull’ex Juve: “Con la palla è straordinario, ma…”

Grande vittoria per la Roma di Josè Mourinho , che ha battuto 7-0 l'Empoli. Al termine della partita l'allenatore giallorosso Josè Mourinho ha detto: "Hanno giocato tutti bene, anche se non era una partita da 7-0. Abbiamo giocato per vincere con tranquillità, facendo una buona gara anche se con alti e bassi dal punto di vista fisico".

Su Lukaku, a lungo obiettivo di mercato della Juve, ha aggiunto: "Per Romelu è stato perfetto segnare ed uscire felice, ma da quando è arrivato ha pensato solo alla squadra. Dobbiamo imparare ancora a giocare con lui e lui a giocare con noi, serve tempo per migliorare. Lui è felice di essere qui, a lui piace vincere e all'Inter non credo abbiano motivo di essere arrabbiati visto che hanno vinto un Derby per 5-1. Devono essere felici per il loro ex mister che aveva bisogno di Lukaku".