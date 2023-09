Masala: “La Juventus vuole risalire, operazione Lukaku senza senso”

Ecco le sue parole sulla rosa bianconera, dopo la fine del calciomercato, ed in vista della lotta Scudetto con le altre big: "La Juve vuole risalire: Allegri riparte con Vlahovic, Pogba, Chiesa e Rabiot, tutti capaci di un salto di qualità dopo le ultime annate in grigio.

L’operazione Lukaku non avrebbe avuto senso, infatti non è andata in porto. Il fondamentale traguardo era contenere i costi in una stagione senza le coppe. Per i fuochi d’artificio ripassare tra almeno un anno. E comunque parliamo di una Signora di tutto rispetto".