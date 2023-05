Roma, Mou sta con la Juve: “Il -10 ha compromesso tutti, mi dispiace per Max”

Mourinho al termine della partita contro la Salernitana ha detto: "È uno scherzo sapere questa cosa con due partite da giocare. Per noi, per tutti, anche per la Juve. Non è stato facile per loro. Punti conquistati dentro al campo che poi sono stati tolti a due giornate dalla fine. Se me lo avessero detto prima di Monza o della sfida col Bologna, l'approccio sarebbe stato diverso. Con quello che avevamo abbiamo deciso di mettere tutto nella coppa ed è stato fatto, ora invece... Mi spiace per tutti, anche per Max Allegri, per i colleghi professionisti come me che hanno dovuto far fronte a questa situazione. Ha coinvolto tutti. Penso che abbia compromesso la regolarità del campionato, ma non voglio più parlare di questa cosa".