UFFICIALE – Juventus penalizzata di 10 punti / Cosa succede adesso

La Juve penalizzata di 10 punti in classifica. E' questa, apprende l'ANSA, la sentenza della Corte federale d'appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La decisione e' stata appena notificata. La procura federale aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti. In tutto questo, i sette ex dirigenti, tra cui Pavel Nedved, per cui erano stati chiesti otto mesi dall’accusa, sono stati invece prosciolti. Cosa succederà adesso? Ecco la classifica aggiornata: