Mourinho attacca: “Punti ridati alla Juve? Sono in Italia da 4 anni… normale”

Al termine della partita contro il Milan l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato dei punti ridati alla Juve

Prima Abraham e poi Saelemakers: le emozioni nel match tra Milan e Roma sono arrivate tutte negli ultimissimi minuti di gioco. Al termine della partita l'allenatore giallorosso Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari argomenti ha parlato anche della Juve. "Punti della Juventus tolti/dati possono mettere in difficoltà perchè non si capisce quanto sia distante un'avversaria? Sono in Italia da 4 anni, due più altri due... E' un po' normale", ha esordito lo Special One.

Mourinho ha poi continuato dicendo: "Quando parliamo di giustizia sportivaspero che la prossima volta che prendo una squalifica possa andare in panchina perché mi devono due partite. Non vado in panchina contro Lazio e Sassuolo. Ora Serra è colpevole ma non possiamo rigiocare quelle partite".

Chiosa finale su Paratici: "Ha perso il suo ruolo dal Tottenham e ora può già riprendere lavoro nel mondo del calcio. La Juve, prima -15 poi +15. Per me non ha influito nel mio pensiero perché ho sempre guardato alla Juventus con 15 punti". In effetti Mourinho aveva già detto che secondo lui la Juve avrebbe riavuto indietro i punti tolti, profezia poi avveratasi. Ora i bianconeri sono terzi in classifica alle spalle di Napoli e Lazio: ci saranno nuove penalizzazioni?