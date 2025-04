Roma, Mancini: “Calendario difficile. Juve? Ogni punto può fare la differenza”

Intervistato da Cronache di Spogliatoio il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato della sfida in programma contro la Juve

Intervistato da Cronache di Spogliatoio il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato della sfida in programma contro la Juve: “Il calendario è difficile, ma lo era anche prima. Le partite di quest’anno hanno dimostrato che vincere non è mai scontato, su nessun campo. Bisogna prepararsi al meglio, concentrandosi prima sulla Juventus, poi sulla Lazio, poi sul Verona e sull’Inter. Ogni domenica si scende in campo sapendo che ogni punto può fare la differenza. È fondamentale affrontare ogni gara con questa mentalità, perché alla fine sarà proprio ogni singolo punto a determinare il nostro percorso“.

Roma, le parole di Mancini verso la Juve

Sui giallorossi ha poi aggiunto: “L’amore dei tifosi l’ho sentito fin dal primo anno. Poi il mio modo di giocare, con agonismo e competizione, viene notato dai romanisti, che lo apprezzano. Ranieri appena è arrivato ci ha trasmesso serenità. Ci ha detto: “I cavalli si vedono al traguardo”. Dire una cosa del genere senza conoscerci, nella situazione drammatica in cui eravamo, ci ha fatto capire che lui ci credeva. Ci siamo detti di seguire la sua esperienza ed ecco i risultati, ma ancora non abbiamo fatto nulla”. Nel frattempo arriva una bomba di mercato: ciao Inter, vado alla Juventus <<<