Verso Roma-Juventus: dove vederla e la designazione arbitrale

La squadra bianconera domenica sarà ospite dei giallorossi all'Olimpico, in una sfida chiave per la rimonta della Juve verso la Champions

La Juve vive un bel momento dal punto di vista sportivo. Prima c'è stato il passaggio del turno agli ottavi di Europa League , battendo il Nantes . Poi il successo per 4-2 nel Derby contro il Torino . Nella venticinquesima giornata di Serie A la squadra di Allegri affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Il match, in programma domenica alle 20:45, sarà fondamentale nella rincorsa alla zona Champions .

Attraverso il sito ufficiale, la Juventus ha comunicato la designazione e la copertura televisiva. Ecco la nota: "Alle 20:45 di domenica 5 marzo 2023 lo Stadio Olimpico ospiterà il faccia a faccia tra Roma e Juventus. La scorsa stagione la sfida in casa dei giallorossi è stata ricca di emozioni, con il successo 4-3 in rimonta e firma di Szczesny con il rigore respinto a Pellegrini per blindare i tre punti. Ora la Juve ci arriva dopo aver vinto il Derby della Mole contro il Torino con il risultato di 4-2 (reti di Cuadrado, Danilo, Bremer e Rabiot), mentre la Roma è reduce dalla sconfitta esterna contro la Cremonese.