Juve, la squadra è tornata al lavoro verso la sfida con la Roma

Dopo il giorno di riposo concesso da Allegri, la squadra bianconera è tornata ad allenarsi alla Continassa: domenica la sfida ai giallorossi

redazionejuvenews

In casa Juventusil clima è decisamente sereno dal punto di vista del campo. La vittoria nel Derby della Mole contro il Torino è stata molto importante per vari aspetti. Il primo ovviamente è il valore intrinseco del successo nella stracittadina. Poi la prova di carattere, vista la capacità di rimontare due volte lo svantaggio per poi vincere il match. Oggi i bianconeri sono tornati ad allenarsi in vista della sfida contro la Roma.

Il report dal sito ufficiale della Juventus: "Allenamento davanti ai tifosi a tre giorni da Roma-Juventus, in programma domenica 5 marzo alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma. L'obiettivo, contro i giallorossi, sarà quello di centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. La squadra si è ritrovata questa mattina al JTC dopo il giorno di riposo post Derby della Mole vinto. Scarico per chi è sceso in campo contro il Torino, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni per la manovra avanzata e la finalizzazione e una partitella finale. Domani, antivigilia del match, l'appuntamento per proseguire la preparazione è fissato al mattino".

Quello contro i giallorossi si presenta come un match chiave. In caso di vittoria allo stadio Olimpico, la squadra di Allegri si avvicinerebbe alla Roma in classifica. Inoltre, in questo turno si sfideranno anche Napoli e Lazio e questo potrebbe rappresentare una grande occasione per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions.