Verso Roma-Juventus: i possibili protagonisti del big match

Questa sera i bianconeri sfideranno i giallorossi all'Olimpico: questi sono i numeri e le statistiche degli uomini chiave delle due squadre

redazionejuvenews

Questa sera i bianconeri sfideranno la Roma all'Olimpico. Vediamo, attraverso il sito ufficiale della Juventus, quali sono i numeri dei possibili protagonisti. L'approfondimento: "Paulo Dybala, che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A, può prendere parte al suo 15° gol in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino della scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nel campionato 21/22).

Tra le squadre contro cui non ha mai segnato in Serie A, la Juventus è quella che Paulo Dybala ha affrontato più volte nel torneo (cinque match).

Andrea Belotti, ancora senza gol né assist in questa Serie A, ha segnato quattro reti in carriera contro la Juventus nel massimo campionato (due su rigore) – tra i giocatori attualmente nella competizione hanno fatto meglio solo Giovanni Simeone e Duván Zapata (sei per entrambi).

Tammy Abraham ha segnato un gol in entrambe le sue ultime due sfide contro la Juventus in campionato, solo contro l’Empoli (tre) l’attaccante inglese ha trovato la rete in almeno tre match consecutivi di Serie A.

Leonardo Spinazzola ha preso parte ad almeno un gol in tre match consecutivi per la seconda volta con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni, dopo le tre gare tra febbraio e marzo 2021 – il classe ’93 non è infatti mai arrivato a quattro di fila con i giallorossi. Spinazzola ha disputato 10 partite con la maglia della Juventus in Serie A, tutte tra il gennaio e maggio 2019.

Solo Morten Hjulmand (51) ha intercettato più palloni di Ibañez (49) in questa stagione di Serie A.

Dopo il gol dello scorso 27 agosto, la Roma potrebbe diventare la prima squadra contro cui Dusan Vlahovic segna sia all’andata che al ritorno con la maglia della Juventus in una stagione di Serie A.

Ángel Di María (7+7) è uno dei tre giocatori della Serie A 2022/23 con almeno sette gol e sette assist in questa stagione in tutte le competizioni giocate dalle squadre italiane, insieme a Khvicha Kvaratskhelia (12 centri e 13 passaggi vincenti) e Rafael Leão (9+8).

Adrien Rabiot ha segnato cinque gol in questo campionato, tutti in casa: è il giocatore che ha realizzato più reti in incontri domestici senza andare a segno in trasferta nel torneo in corso; l’ultimo centrocampista della Juventus con più centri in una singola stagione di Serie A è stato Sami Khedira nel 2017/18 (nove).

Filip Kostic potrebbe fornire assist in tre match di fila per la prima volta in Serie A – l’ultimo calciatore della Juventus che ha servito passaggi vincenti in tre partite consecutive in campionato è stato Juan Cuadrado nel luglio 2020.

La prossima sarà la 350ª presenza di Juan Cuadrado in Serie A.

Leonardo Bonucci ha segnato due reti contro la Roma in campionato, solo contro Lazio e Sampdoria ha fatto meglio in Serie A (entrambe tre)".