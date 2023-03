Boniek: “Roma-Juve? Può finire 1-1. Tra Mou e Allegri non so scegliere”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex Boniek ha parlato della sfida tra Roma e Juve: possibile pareggio

redazionejuvenews

Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex Boniek ha parlato della sfida tra Roma e Juve: "Chi vincerà? Chissà, magari nessuno. È una partita equilibrata di un campionato strano: guarda la Lazio che vince a Napoli con un episodio. Se devo indicare un risultato, può finire 1-1. Io antijuventino? Chi lo dice non mi conosce. Preferisco la Roma perché è stata la mia ultima squadra. E quando mi sono ritirato, invece di tornare in Polonia, ho preferito rimanere in città a vivere. È normale legarsi a un posto più che a un altro. Ma ho tanti amici anche dall’altra parte".

Su Mourinho e Allegri: "Non si può discutere con i numeri: la bacheca di Mourinho parla chiaro. Però io non so scegliere. E allora uso il gergo ippico di Allegri: serve il giudice d’arrivo per decidere chi sia più bravo riguardando il fotofinish. È un duello di cortomuso".

Chiosa finale sulle vicende societarie: "Spero che la squadra non paghi certi errori dei dirigenti. Ma potrebbe succedere: già c’è una penalizzazione. Andrea Agnelli si è infilato dentro i problemi da solo. Pensa alla Superlega. Quando parlava a me e Ceferin in seno all’Uefa, non faceva trasparire segnali di tradimento… Anche perché la Champions League è già una Superlega, che però premia il merito sportivo. Non siamo negli Stati Uniti. Un tifoso non accetterebbe un torneo a inviti".