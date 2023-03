Verso Roma-Juventus: il momento delle due formazioni

Stasera all'Olimpico i bianconeri sfideranno la Roma . Vediamo il momento di forma delle due squadre, grazie al sito ufficiale della Juventus . Il focus: "La Roma ha perso l’ultimo match di campionato contro la Cremonese , i giallorossi non registrano due sconfitte di fila in Serie A dal gennaio 2022 (la seconda delle quali proprio contro la Juventus).

La Roma viene da quattro successi interni di fila senza subire gol in Serie A ; l’ultima volta che ha vinto più partite casalinghe di fila con un singolo allenatore è stata nel dicembre 2017, con Eusebio Di Francesco in panchina.

I giallorossi potrebbero registrare cinque clean sheet casalinghi di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto-novembre 2014 con Rudi Garcia alla guida.

La Roma è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare casalinghe nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni: sei clean sheet su sette gare all’Olimpico.

La Juventusha vinto sei delle ultime sette trasferte di Serie A (1P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle prime quattro del torneo in corso (2N, 2P); in aggiunta i bianconeri hanno registrato sette clean sheet in 11 gare fin qui fuori casa e l’ultima stagione in cui hanno fatto meglio dopo 12 partite esterne è stata nel 1981/82 (nove).