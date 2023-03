Verso Roma-Juventus: i grandi campioni protagonisti contro i giallorossi

Per due anni di fila, Roberto Baggio va in gol all'Olimpico nella sfide tra Roma e Juventus. Se il secondo è “dimenticabile” (i bianconeri perdono), è invece pesante quello del 1991-92 perché determina il pareggio per 1-1 tra le due squadre. Il numero 10 sfrutta un assist di Di Canio, appena entrato in campo, e su cross da sinistra infila Zinetti con un tiro al volo.