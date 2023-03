Juve, prima del match con la Roma ci sarà il meet & greet con Barzagli

La Juventusvive un buon momento sul campo. Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, in campionato è arrivata la terza vittoria consecutiva, nel Derby della Mole contro il Torino. Un successo non banale, per l'importanza della stracittadina e per la rimonta dei due svantaggi nel corso del primo tempo. Senza la penalizzazione, la squadra di Allegri sarebbe seconda da sola. Ma in attesa di conoscere l'esito del ricorso, i bianconeri hanno un ritardo in classifica da recuperare. E molto passerà dalla prossima giornata, in cui la squadra bianconera sarà impegnata nella trasferta contro la Roma.