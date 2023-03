Fonseca: “Roma-Juve gara emozionante, Vlahovic può deciderla”

Domani sera i bianconeri saranno impegnati allo stadio Olimpico contro i giallorossi: il doppio ex della sfida ha detto la sua sul big match

redazionejuvenews

Domani sera la Juventusaffronterà la Roma allo stadio Olimpico. In vista della sfida, Tuttosport ha intervistato un doppio ex: Daniel Fonseca. La sua opinione sul match: "È sempre una partita bella da vedere, da una parte e dall’altra. Entrambe le squadre conoscono la difficoltà nell’affrontare l'altra, ma per tutti gli amanti del calcio parliamo comunque di una gara emozionante. Sia la Roma che la Juventus vorranno vincere e scenderanno in campo attaccando e per cercare la rete: per me ci potranno essere più gol".

L'ex attaccante ha elogiato Allegri: "Lui è l’immagine della Juve, direi quasi che ne incarna il viso. È un uomo pragmatico che conosce ogni segreto dei bianconeri. A questo aggiungiamo che è uno degli allenatori più vincenti d’Italia. Sa come dare il meglio di sé e come uscire dalle situazioni negative. In più ha una rosa forte, quindi penso che sappia come far funzionare la squadra bianconera".

Chi potrebbe dedidere il match: "Per la Juve dico Vlahovic, perché è fortissimo e ha una forza fisica impressionante. Se viene messo in condizione, sa far male. Per la Roma dico Dybala: se sta bene la Juve deve preoccuparsi di lui".

Sulla Juventus in Europa League e Coppa Italia: "I bianconeri hanno le possibilità di vincere le due competizioni, quindi devono cercare di trionfare in entrambe le manifestazioni".