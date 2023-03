Mourinho: squalifica sospesa e panchina contro la Juventus

L'allenatore portoghese della ROma sembrava dovesse essere il grande assente della partita, invece siederà regolarmente in panchina

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Roma tra le mura dello Stadio Olimpico della Capitale. I bianconeri arrivano dopo la vittoria nel derby, mentre per i giallorossi l'ultima partita è coincisa con la sconfitta contro la Cremonese, che ha vinto la sua prima partita in Serie A dopo 27 anni. In occasione di quella sfida il tecnico della squadra capitolina Josè Mourinho, è stato espulso per una lite con il quarto uomo, che aveva portato alla sua squalifica per due giornate.

Il tecnico portoghese non avrebbe così potuto seguire la partita dalla panchina, essendo squalificato, ma oggi è stata sospesa d'urgenza la squalifica che gli era stata commiata, e l'allenatore sarà presente in panchina per la sfida contro la Juventus.

La Corte Sportiva d'Appello ha infatti dichiarato che "il ricorso non sia maturo per la decisione, occorrendo approfondire profili della vicenda in esame, ad oggi, non sufficientemente esplorati, anche in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig. Serra", ed ha deciso di attendere la conclusione di questa indagine, sollecitando la Procura a chiuderla entro tre giorni.Mourinho sarà quindi in panchina domani, per la felicità di Allegri che aveva auspicato la sua presenza.