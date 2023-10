Rocchi sul fallo di Berardi contro la Juve: “Per noi era da cartellino rosso”

Uno degli argomenti di conversazione è stato il fallo di Berardi su Bremer in Sassuolo-Juve . Rocchi ha quindi svelato l'audio della sala VAR: "Per me è brutto ma striscia, anche se il punto di contatto è alto. In dinamica è giallo, puoi riprendere il gioco".

Il designatore arbitrale dallo studio di Dazn ha però spiegato: "Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso. A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, cercano tutte le camere, noi valutiamo i Var non solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri. Noi come arbitri dobbiamo però tutelare anche il pericolo che un giocatore crea".