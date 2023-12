Rocchi: “Errore grave su Malinovskyi in Genoa-Juventus”

Gianluca Rocchi avrebbe ammesso l'errore del direttore di gara in Genoa-Juventus nel non espellere Ruslan Malinovskyi nel finale di partita

Intervenuto negli studi di DAZN, Gianluca Rocchi ha commentato gli episodi arbitrali di Genoa-Juventus. Il designatore arbitrale non ha usato giri di parole per descrivere la decisione dell'arbitro Massa in occasione del fallo di Ruslan Malinovskyi punito con il solo cartellino giallo. Ecco le sue parole: