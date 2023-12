Damascelli: “Contro il Genoa una Juventus mediocre. Arbitraggio osceno”

Dagli studi di Rai Sport, Tony Damascelli ha commentato la prestazione della Juventus contro il Genoa. Il giornalista si è concentrato però in particolare sulla performance dell'arbitro Massa e del Var. Ecco le sue parole: "La partita della Juventus è stata mediocre, quattro tiri verso la porta del Genoa e prestazione osceno di Fabbri e Abbatista al Var. Ci sono due episodi su cui si può discutere e non discutere come sempre ma il Var ha l'obbligo di intervenire e poi l'arbitro può decidere in maniera diversa. In Spagna sono sotto inchiesta i varisti perché spesso e volentieri nascondono le immagini, non intervengono e oscurano addirittura i dialoghi".