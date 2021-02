Roberto Carlos: “Pirlo avrò bisogno di tempo, la Juve spera di ripetere la storia di Zidane”

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il 2021, con il mese di gennaio che ha visto i bianconeri conquistare la Supercoppa Italiana contro il Napoli, e vincere tutte le partite di campionato che il calendario le ha messo sulla strada, tranne quella con l’Inter, persa a San Siro per 2-0 in quella che è stata la peggiore prestazione degli uomini di Andrea Pirlo da inizio stagione. Ora i bianconeri sono attesi da un mese di febbraio altrettanto impegnativo, che inizierà con la semifinale di andata della Coppa Italia contro l’Inter, e vedrà anche il ritorno della Champions League, con i bianconeri impegnati nella gara di andata degli ottavi di finale della competizione contro il Porto di Sergio Conceiçao.

Il tecnico bianconero sta iniziando a trovarsi a suo agio in panchina sempre di più, come dimostrano gli atteggiamenti durante il match e i movimenti dei suoi giocatori, che dopo le difficoltà iniziali stanno capendo e apprendendo i movimenti richiesti dal loro tecnico. Di Pirlo e della Juventus ha parlato, intervistato dai microfoni di FootballNews24, l’ex calciatore brasiliano Roberto Carlos.

“Pirlo? Penso che scegliendo Pirlo la Juve spera di ripetere la storia di Zidane nel Real Madrid. Penso che proprio come Zizou avrà bisogno di tempo. Il miglior attaccante della Serie A? Cristiano Ronaldo. È chiaro che Ibrahimovic è un riferimento per il Milan, e continua a segnare gol alla sua età. Anche Lukaku è un grande giocatore che ha un suo stile. Ma conoscendo Cristiano posso sicuramente dire che è il miglior attaccante. Tenendo conto di quanto si allena, penso che manterrà la sua posizione di leader come uno dei migliori attaccanti del mondo ancora per i prossimi tre o quattro anni.”

