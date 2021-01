Riforma Champions, UEFA a lavoro con Real Madrid, Juventus e Manchester United

TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo As, la UEFA starebbe studiando una nuova riforma per la Champions League, la cosiddetta Super Champions. L’idea sarebbe già in cantiere da tempo e nell’ultimo periodo avrebbe ottenuto l’appoggio di molti club tra cui la Juventus del patron Andrea Agnelli. Il presidente bianconero, infatti, pochi giorni fa ha appoggiato lo studio di una nuova riforma in una diretta streaming su News Tank Football: “La riforma della Champions? Quello che va fatto è qualcosa di diverso. Valutiamo sempre il futuro partendo dal format e dal valore delle competizioni. Nel passato avevamo indicato alcuni obiettivi come una maggiore competitività oltre i top 5 campionati, ampliare la rappresentazione a livello europeo ma allo stesso tempo offrire stabilità nella partecipazione. Alcune di queste indicazioni sono ancora valide, come aumentare la stabilità e mantenere l’accesso alle coppe dai campionati nazionali. Le competizioni devono essere aperte a tutte, dobbiamo mantenere il sogno vivo per tutti, deve essere tutto basato sui meriti sportivi ma dobbiamo valutare l’interesse dei tifosi: la loro visione è che più match europei sarebbero benvenuti“.

Ed è proprio su questo ultimo concetto che verte la nuova riforma per la Champions League. Stando ad una bozza del torneo, infatti, le partite delle squadre Nazionali dovranno piano piano lasciare spazio all'ingresso della Super Champions nel calendario. Per questo motivo, i campionati nazionali dovranno essere ridotti e dovranno essere composti da 16 o 18 squadre. Più match europei rispetto all'attuale riforma, dunque. L'UEFA avrebbe già chiesto il parere dei cinque club che rappresentano l'European Club Association: Real Madrid, Juventus, Manchester United, Fenerbahce e PSG. Aleksander Cerferin starebbe inoltre lavorando ad un progetto di ben nove anni, nel periodo che andrebbe tra il 2024 al 2033, ma la nuova competizione potrebbe essere addirittura anticipata alla stagione 2022-2023.