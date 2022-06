Juve, il 3 agosto torna lo storico appuntamento a Villar Perosa

Dopo 2 anni di stop a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, quest'estate tornerà l'amichevole in famiglia, una tradizione bianconera.

redazionejuvenews

La Juventusritrova un pezzo della sua storia. Dopo 2 anni di assenza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia la squadra bianconera il prossimo 3 agosto tornerà a Villar Perosa, storico feudo della famiglia Agnelli all'imbocco della Val Chisone, per la classica amichevole in famiglia. Una tradizione che non aveva avuto eccezioni addirittura dal lontano 1959: da allora e fino alla stagione di Maurizio Sarri (la gara durò solamente 51 minuti e il risultato fu 3-1 ai danni della Primavera con due gol segnati da Dybala, ormai sempre più vicino all'Inter, dopo l'incontro di oggi, e terza rete di Cuadrado), la squadra aveva sempre raggiunto la vallata che porta verso la Francia per una partita amichevole che poi era sempre interrotta dalla pacifica e affettuosa invasione dei tifosi a bordo campo.

Solo il Covid nelle ultime due estati aveva tolto al popolo bianconero il piacere di questo storico appuntamento. I bianconeri, mercoledì 3 agosto, scenderanno in campo per la partita in famiglia, da decidere se contro la formazione Primavera o contro l'Under 23. L'annuncio ufficiale è stato dato direttamente da Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa, che sulla sua pagina Facebook ha svelato i dettagli dell'evento: "A Villar Perosa...3 agosto 2022. Un legame vero, la nostra storia bianconera!".

L'appuntamento di Villar Perosa arriverà dopo la tournée americana. Nella seconda parte di luglio, infatti, la Juve andrà negli Stati Uniti dove dovrebbe giocare a Los Angeles contro il Barcellona e poi con il Real Madrid probabilmente a Dallas. Le prime vere prove di una Juve che inizierà il suo raduno il 4 luglio, con un ritorno a scaglioni dei nazionali europei. Poi ci saranno gli ultimi appuntamenti a Tel Aviv, in Israele, prima del via alla Serie A, per un'amichevole contro l'Atletico Madrid e contro il Manchester United il 30 luglio a Oslo. Dopodiché il 13-14 agosto ci sarà il via al campionato.