Pistocchi: “La Juve non ha problemi, prenderà giocatori forti”

Il giornalista è intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM per parlare di mercato.

redazionejuvenews

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Il giornalista ha parlato del mercato bianconero: "Di soldi ce ne sono pochima non bisogna dimenticarsi chi è il proprietario della Juve, è un conglomerato che fattura miliardi e miliardi. Per la Juve non è un problema fare un altro aumento di capitale.

Per ora ci sono due realtà, una, che è la Juve, che anche di fronte e stagioni come questa, fallimentare, non ha problemi, prenderà giocatori molto forti. Potrà avere problemi a rinnovare certi contratti, vedi De Ligt, che non si dimezzerà lo stipendio. Poi ci sono gli altri, che vivono in realtà del tutto diverse, ci sono bilanci tragici, volontà di ridurre monte ingaggi, vedremo un mercato particolare. Chi ha le potenzialità i colpi li farà, chi non le ha non li farà".

La Roma sembra interessata a Cuadrado, che però ha smentito le voci su una sua partenza: "Lui è stato il giocatore più importante della Juve in questi anni, è disequilibrante, è cresciuto moltissimo, fortissimo nell’uno contro uno. Ricordo un aneddoto, vero, che Cuadrado era stato preso dall’Udinese e girato in prestito al Lecce, io dissi a Marino, direttore dell’Udinese, di riportarlo perché era fortissimo, e lui mi disse che non sapeva difendere, è migliorato anche lì.

L’unica incognita è che anche lui ha una certa età, se dovessi dare così tanti soldi a un giocatore di quell’età un pensiero ce lo farei, 4 milioni sono tanti".

L'Inter è in bilico tra Lukaku e Dybala: "Portare il belga sarebbe un’operazione da Oscar, ma io vedo meglio Lautaro in coppia con Dybala. Il discorso che faccio è diverso, abbiamo visto pregi e difetti di Lukaku, in Inghilterra ha fatto fatica, io credo che per l’Inter sarebbe più fattibile un’accoppiata Dybala-Lautaro. Dybala non è Messi, su questo aveva ragione Allegri, una delle poche cose interessanti dette nell’intervista a Dazn, Se ho un allenatore che prende 9 milioni all’anno e dice che l’importante è solo vincere, che non importa il gioco, allora non gli do 9 milioni all’anno, 500mila sono già abbastanza".