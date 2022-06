Dybala-Inter, l’incontro di oggi ha avuto esito positivo

Nel pomeriggio c'è stato l'incontro tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage del giocatore argentino, nella sede del club. Filtra ottimismo.

redazionejuvenews

Sono ore molto calde per il possibile approdo di Paulo Dybalaall'Inter. Nel pomeriggio di oggi è andato in scena un incontro tra l'agente dell'argentino, Jorge Antun, e la dirigenza nerazzurra nella sede del club. Dopo i tanti contatti che ci sono stati nel corso degli ultimi mesi, da quando è stata resa ufficiale la decisione della Juventusdi non rinnovare il contratto della Joya, per la prima volta è stata formulata un'offerta di contratto. La proposta prevede un contratto quadriennale con un ingaggio da circa 6 milioni di euro all'anno più bonus. La richiesta iniziale dell'entourage dell'attaccante invece era stata di 8 milioni più bonus.

L'incontro è stato positivo. La distanza tra quanto è stato offerto e la richiesta c'è ancora, ma in una trattativa del genere è un fatto piuttosto normale e si tratta di una differenza che potrà essere colmata. Le parti si sono date appuntamento per aggiornarsi nei prossimi giorni. Ci sono i margini e la volontà da entrambi i lati per proseguire il discorso. Indiscrezioni da società ed entourage infatti hanno definito l'incontro come costruttivo e in generale filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione.

Anche Petralito, l'intermediario che cura la trattativa, ha parlato in questo modo ai giornalisti presenti in zona sede Inter: "Com'è andato l'incontro? Chiedete a Marotta. Se Marotta si è permesso di incontrare l'agente di Dybala in sede, è una cosa positiva". Ora per il club nerazzurro sarà fondamentale il tempismo, visti i nomi in ballo. Marotta infatti è impegnato sia sul fronte Dybala che su quello di Romelu Lukaku, dopo che il Chelsea ha aperto all'opzione del prestito oneroso. L'Inter dovrà concludere l'affare per il ritorno del belga entro il 30 giugno, termine ultimo per usufruire del decreto crescita, che permetterebbe al club nerazzurro di poter rientrare nelle spese per l'ingaggio dell'attaccante. Una doppia partita da giocare con un occhio al tempo rimasto.