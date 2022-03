Foschi: “Fiducia a Mancini. Dybala? La Juve ha fatto i suoi calcoli”

L'ex direttore sportivo del Palermo ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, tra l'eliminazione della nazionale e la vicenda di Dybala.

redazionejuvenews

Rino Foschi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, tra la Nazionale e il mercato della Serie A. Sull'eliminazione dell'Italia dai playoff, che ha comportato la seconda esclusione consecutiva da un Mondiale, ha detto: "L’eliminazione dell’Italia? Abbiamo perso una partita che su mille se ne perde una. In un modo o nell’altro è un segnale particolare ma non farei un dramma per la sconfitta. La squadra non ha giocato male, magari le è mancato carattere. Ma abbiamo subito un gol al 90’ e perso con sfortuna, Donnarumma si è buttato e la palla gli è rimbalzata male. Abbiamo giocato per novanta minuti e sbagliato qualche gol. È stata una giornata storta. È un dramma sportivo ma da questa sconfitta si può imparare qualcosa. La Serie A avrebbe dovuto fermarsi prima per dare una settimana a Mancini. Questa squadra ha vinto l’Europeo".

Sul commissario tecnico Roberto Mancini: "Ha dimostrato di saper lavorare con i giovani. Io continuerei con lui. Sa fare questo lavoro. Cambierei qualcosa a livello federale. Direi di andare avanti con Mancini, che sta subendo qualcosa che non avete idea. C’è da lavorare: da questa sconfitta c’è tanto da imparare". Dopo l'eliminazione con la Svezia però era stato cambiato molto, dal vertice federale alla panchina: "È una situazione diversa. Gravina ha detto che confermerebbe Mancini, che non può mollare. In un campionato cambi l’allenatore, qui no. Gravina deve capire dove può aver sbagliato, Mancini deve restare. Dagli errori si impara. Non voglio neppure immaginare che si dimetta. Dobbiamo smettere di far giocare le mezze pippe straniere e dobbiamo dare spazio agli italiani".

Da ex Palermo non poteva esimersi dal dare il suo parere sulla vicenda Dybala: "Era nell’aria. La Juventus ha fatto i suoi calcoli, i tempi sono cambiati. Dybala è importante ma è fragile. Donnarumma è andato via dal Milan, così come anche Kessie lo farà a fine stagione. Dybala andrà via ma quando è arrivato il momento di mettersi in gioco ha stentato".