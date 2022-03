Juve, casting per il dopo Alex Sandro: due le opzioni

Il club bianconero con buone probabilità saluterà l'esterno brasiliano a fine stagione. Sono due i nomi per sostituirlo sul mercato estivo.

redazionejuvenews

L'avventura di Alex Sandro alla Juventus sembra essere arrivata al capolinea. Il rendimento del terzino brasiliano nelle ultime stagioni e soprattutto in questa è stato perlopiù negativo. Sono poche le sue prestazioni che si possono ricordare con soddisfazione. Quest'anno ha collezionato 31 presenze in tutte le competizioni: 21 in Serie A, 7 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Per lui però solo 1 assist e qualche errore difensivo di troppo, come quello nel gol del pareggio di Belotti nel derby di ritorno contro il Torino, pur essendo fuori ruolo, schierato come centrale per l'emergenza in difesa.

Con ogni probabilità, in estate le strade del terzino e del club bianconero si separeranno. Il giocatore, nazionale brasiliano, ha alcuni estimatori in Premier League. Secondo calciomercato.com la dirigenza juventina ha due opzioni per la fascia sinistra di difesa. La prima è Owen Wijndal. Il terzino dell'AZ Alkmaar in questa stagione ha destato un'ottima impressione in Eredivisie. Dopo aver saltato le prime 2 partite per infortunio, è sempre stato presente, tranne un'altra partita saltata per squalifica. In queste 24 presenze ha totalizzato 1 gol e 8 assist. Ha inoltre a referto anche 8 presenze in Conference League e 4 in Coppa dei Paesi Bassi. Nella nazionale olandese il classe '99 può vantare all'attivo già 11 presenze. Un giocatore non dal fisico imponente (1,76 m), ma tecnico e di grande agonismo, con grande propensione all'assist. Il suo procuratore è Mino Raiola, con cui intercorrono buoni rapporti, che potrebbero facilitare la trattativa.

L'alternativa invece sarebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano: Emerson Palmieri. L'esterno azzurro sta giocando questa stagione in prestito al Lione, ma il suo cartellino è di proprietà del Chelsea. Il club inglese, che al momento non versa in buone condizioni, aveva comunque già l'idea di cederlo. La Juve avrebbe avviato un dialogo con gli agenti del giocatore, che, dal canto suo, ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia. Ma l'ostacolo potrebbe essere proprio il club francese, che sta pensando di riscattarlo dai Blues.