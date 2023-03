Di Caro: “La Juventus sul campo è seconda solo dietro al Napoli”

Al completo, con il recupero di Chiesa e di Pogba, ieri all’esordio, la rosa bianconera consente una varietà di scelte di qualità che permettono di sognare una clamorosa rimonta Champions che ora dista 10 punti. Ma non bisogna dimenticare che senza penalizzazione la Juve sarebbe seconda a 50 punti. Sempre alla distanza siderale di -15 dal Napoli, che non consentirebbe di parlare di stagione esaltante, ma comunque a +3 sulle milanesi. Con la Coppa Italia e l’Europa League ancora a disposizione, la stagione bianconera, che si era messa male dopo l’esclusione in Champions e poi malissimo per i casi extracampo, può ancora regalare gioie importanti".