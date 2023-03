Pimenta: “Pogba voleva tornare alla Juve. Tutti vogliono la Premier”

La procuratrice che ha preso il posto di Mino Raiola ha parlato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times

redazionejuvenews

La procuratrice Rafaela Pimenta, che ha ereditato l'impero di Mino Raiola, ha parlato intervenendo durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: "Mino non ha mai saputo dell’ok definitivo per il passaggio di Haaland al City e di Pogba alla Juventus, quando è morto c’erano ancora molti dettagli da definire. Erling era naturale che volesse fare la stessa esperienza del padre al City, ma soprattutto voleva essere allenato da Guardiola. Paul doveva tornare, ha grande feeling con la Juventus, voleva raggiungere quello che ha già raggiunto alla Juve".

"Quello che facciamo è che finito il mercato ci sediamo con i club e valutiamo la situazione per il futuro. Studiamo tutte le situazioni, è come gli scacchi e cerchiamo di anticipare le mosse. Anche nel caso di operazioni come Haaland, devi anche lavorare a lungo termine per far preparare il giusto budget ai club e tenerti in contatto sempre, può servire anche 2/3 anni".

"I giocatori fanno molti soldi, ci sono molti soldi in questa industria. Non penso male di loro per questo, quello che fa male è che non pensano alla responsabilità di fare così tanti soldi. Vanno usati bene anche per fare del bene. Quello che mi innervosisce è la disconnessione dalla realtà. Il nostro lavoro è anche educazione, un giocatore che sa usare Instagram in una maniera corretta può fare la differenza".

"Andare in Premier è l'obiettivo di tutti, è la prima volta in 25 anni che i calciatori dicono di volere andare in una lega, e non in un club. È una lega fantastica, è competitiva, tutti vogliono vederla. Il Real Madrid è qualcosa a parte, mantiene questa magia perché hanno la Champions League. La Juventus e altre big come Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno ancora appeal per la Champions League".