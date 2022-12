Avv. La Marca: “Le vicende extra campo potrebbero compattare la Juve”

Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club. Ecco le sue parole: "Si sta parlando tanto della vicenda Juventus ma per certi versi questa situazione paradossalmente potrebbe in qualche modo essere uno stimolo ulteriore per l’undici di Allegri che potrebbe riuscire ulteriormente a compattarsi e soprattutto ad isolarsi da tutte le questioni extra campo. Con i pieni recuperi dei vari Chiesa, Pogba e Vlahovic, la squadra avrebbe la possibilità di compiere una seconda parte di stagione in linea con quanto visto nell’ultimo mese di campionato, inoltre il mondiale ha rigenerato Szczesny, migliore portiere della competizione assieme a Bounou, e Rabiot che rappresenta un fattore indiscutibile per il centrocampo della Francia".