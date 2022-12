Lega Serie A , il focus sui giovani della Juventus: da Fagioli a Miretti

Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, giovani promesse della Juventus, sono tra i giovani più utilizzati del campionato di Serie A.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sui giovani del nostro campionato, con riferimento particolari ai gioielli dei bianconeri, tra cui Mirettie Fagioli. Ecco la nota: "Qualità, determinazione e voglia di mettersi in gioco nel calcio dei grandi: ecco alcuni degli ingredienti che caratterizzano i giovani gioielli della nostra Serie A TIM. In questa prima fase della stagione, molti di loro hanno già trovato spazio, non solo grazie alle loro capacità, ma anche alle intuizioni dei propri allenatori.

Partiamo dai più giovani in assoluto: il danese Julius Beck, classe 2005, ha esordito in Serie A TIM con la maglia dello Spezia a 17 anni, 5 mesi e 5 giorni, l`argentino Valentin Carboni dell`Inter è sceso in campo a 17 anni, 6 mesi e 26 giorni, mentre un altro argentino, Luka Romero della Lazio, è diventato il primo giocatore nato nel 2004 a segnare un gol nella storia della Serie A TIM a a 17 anni e 357 giorni contro il Monza. Della stessa leva Samuele Vignato, del Monza, Emirhan Ilkhan del Torino, che ha debuttato proprio contro i brianzoli a 18 anni, 2 mesi e 12 giorni sommando in totale 4 presenze, una in meno di Luca d`Andrea del Sassuolo. Di qualche mese più anziano, invece, un altro diciottenne terribile, Giorgio Scalvini, dell`Atalanta, classe 2003 capace di segnare un gol in 11 presenze, stesso score del compagno di squadra Rasmus Höjlund.

La Juventus può vantare in rosa un numero importante di promesse che negli ultimi mesi, dalla Primavera alla Next Gen, sono approdate in Prima Squadra: Nicolò Fagioli (2001) e Fabio Miretti, Matias Soule e Samuel Iling-Junior tutti classe 2003, ma anche la Roma non è da meno con Zalewski e Bove, entrambe classe 2002, e Volpato che invece ha un anno in meno e può già vantare due gol in Serie A TIM".