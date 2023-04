Rinaudo: “Inchiesta Juve, ci sarà una nuova penalizzazione”

Antonio Rinaudo , ex pm della Procura di Torino e vicepresidente di sezione del TFN, ha detto la sua a Tuttosport sull'inchiesta relativa ai bianconeri . Ecco le sue parole sul rinvio a giudizio e sulla possibile penalizzazione , con meno punti a carico per la Vecchia Signora.

Inoltre, l'ex pm della Procura di Torino ha anche parlato delle tempistiche per il nuovo processo, dando un tempo massimo per il nuovo pronunciamento: "L'accoglimento non vuol dire che i 15 punti tornano in maniera definitiva. Quando ci sarà il nuovo giudizio davanti alle sezioni unite della Corte d'Appello verrà erogata una nuova sanzione con una nuova quantificazione di punti.