Grassani: “Il rinvio era possibile, difficile pronunciarsi senza leggere le…”

Infine sulla manovra stipendi: "Anche per il deferimento relativo alla cd. 'manovra stipendi' sembra sia stata contestata la violazione dell'art. 4, che, come noto, non presenta minimi e massimi sanzionatori. Personalmente, ritengo che, anche per tale filone, possa essere richiesta una penalizzazione comunque consistente a carico della Juventus, visto l'elevato numero di violazioni contestate".