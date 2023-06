Ricchetti: “Zaniolo ha qualità da Juve, lo vedo bene nei due davanti”

Carlo Ricchetti, ex allenatore di Nicolò Zaniolo, obiettivo della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Secondo me ha qualità da Juve. Poi non so quali sono le valutazioni che fanno in casa bianconera ma sarebbe importante ritrovare un giocatore così in Italia. E poi nella Juve avrebbe ulteriore modo di crescere in tutto, sia fisicamente che tecnicamente che anche di carattere. Si riuscirebbe ad inquadrarlo meglio.