Rewind Juventus, il calciomercato 2021-22: da Locatelli a Vlahovic

Il calciomercato è iniziato pochi giorni fa. La Juventus, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte entrate?

redazionejuvenews

Nei primi giorni del calciomercato 2022, la Juventussta lavorando attivamente per chiudere diversi colpi, piazzandosi come una delle regine dell'estate. Ma, la Vecchia Signora, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte del calciomercato, tra acquisti e cessioni? Concludiamo la nostra analisi con l'annata 2021-22. Il club bianconero, dopo un'annata in chiaroscuro, conclusasi con la vittoria di due competizioni, ma con l'enorme delusione per la Champions e per lo Scudetto, cambia ancora guida tecnica, esonerando Pirlo e richiamando Massimiliano Allegri, al rientro dopo due anni di stop, proprio dalla conclusione della prima esperienza juventina, conclusasi nel 2019.

La Juventus, in difficoltà economica, nel calciomercato estivo, acquista soltanto Locatelli dal Sassuolo e Kaio Jorge dal Santos, per una cifra intorno ai 30 milioni totali, oltre al prestito di Moise Kean, anche lui già passato dalla Vecchia Signora nelle scorse stagioni. Sul fronte cessioni, salutano Cristiano Ronaldoe Romero, per 30 milioni complessivi. Madama, però, nella sessione invernale, decide di cambiare strategia, e grazie agli addii di Bentancur e Kulusevski, compra Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per 75 milioni, oltre a Zakaria dal Borussia M'Gladbach per 8 milioni e Gatti dal Frosinone per un importo vicino ai 6 milioni, compensando così l'immobilismo del mercato estivo.

Infatti, l'interventismo della dirigenza a gennaio è dettato dal fatto che la Juventus inizia malissimo la stagione, trovandosi in inverno fuori dalla lotta Scudetto e addirittura in zona Europa League, in quinta posizione, dietro Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Con i nuovi innesti però la musica cambia, e i bianconeri rimontano diversi punti alle dirette concorrenti, arrivando quasi a ridosso del gradino più alto del podio, piazzandosi alla quarta piazza. Nella coppe il bilancio è negativo, visto che i bianconeri perdono entrambe le finali, di Coppa Italia e Supercoppa, contro gli acerrimi rivali dell'Inter. In Champions non va meglio, considerando che la Juventus esce ancora agli ottavi contro una squadra inferiore, il Villarreal.