Rewind Juventus, il calciomercato 2018-19: da Ronaldo a Cancelo

Il calciomercato è iniziato pochi giorni fa. La Juventus, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte entrate?

redazionejuvenews

Nei primi giorni del calciomercato 2022, la Juventussta lavorando attivamente per chiudere diversi colpi, piazzandosi come una delle regine dell'estate. Ma, la Vecchia Signora, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte del calciomercato, tra acquisti e cessioni? Continuiamo con la nostra analisi dall'annata 2018-19. La Juventus, dopo una buona stagione, culminata con lo Scudetto ed un quarto di finale di Champions, ha bisogno di dare nuova linfa alla squadra, per mantenere il livello alto della rosa di Massimiliano Allegri, dopo anni di vittorie e trionfi per la Vecchia Signora, pronta a fare il definitivo salto di qualità per puntare al successo europeo.

I bianconeri conducono un calciomercato di livello, acquistando Joao Cancelo dal Valencia per 40 milioni, facendo ritornare Bonucciun anno dopo per la medesima cifra, e portando a Torino Perin ed Emre Can. Tutto questo fino a primi giorni di luglio, quando tra lo stupore generale di tutto il mondo, il club piemontese rileva dal Real MadridCristiano Ronaldo, il carnefice delle ultime due stagioni in Champions della Juventus. Un trasferimento storico, per oltre 110 milioni, con il solo obiettivo di vincere la Champions. Questi grandi innesti vengono finanziati da Caldara, Higuain e Mandragora, per un totale di 100 milioni di incasso.

La Juventus, in campionato prosegue il percorso vincente, conquistando ancora il tricolore, dopo una stagione dominata. In Coppa Italia la cavalcata viene fermata dall'Atalanta, che batte Madama 3-0 ai quarti di finale, mentre in Supercoppa la Vecchia Signora sconfigge il Milan per 1-0. In Champions, invece, la Juventus non riesce a superare i quarti di finale, perdendo contro l'Ajax, dopo essere stata, tra andata e ritorno, due volte i vantaggio, uscendo, dopo tanti anni, con una squadra inferiore sulla carta, vanificando la strepitosa rimonta agli ottavi di finale con l'Atletico Madrid, con Ronaldo autore di una tripletta contro i colochoneros.