Juve, il report dell’allenamento di oggi dalla Continassa

Il club ha pubblicato il resoconto della sessione di oggi nel centro sportivo bianconero. Solo carico per chi ha giocato ieri. Domani riposo.

Oggi la squadra è tornata in campo dopo l'impegno di ieri. Andiamo a leggere il report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Si apre una settimana in cui la Juve avrà il tempo di preparare con calma i tre impegni ravvicinati che la attendono prima della sosta per gli impegni delle Nazionali: a Genova, sabato con la Samp, mercoledì prossimo contro il Villarreal in Champions League, e infine domenica 20 in casa contro la Salernitana. Oggi il gruppo si è allenato dedicandosi allo scarico, per chi è stato maggiormente impegnato contro lo Spezia, mentre chi è sceso in campo stamattina ha lavorato sulla fase offensiva, divisi per ruolo, e poi sul ribaltamento dell'azione. Domani pausa per tutti i bianconeri: si torna in campo alla Continassa mercoledì al mattino".