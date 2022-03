Juve, la stampa spagnola esalta Alvaro Morata dopo il gol

L'attaccante madrileno con la sua rete di ieri ha deciso la partita contro lo Spezia. In patria il quotidiano As sottolinea la prestazione.

redazionejuvenews

Ieri la Juventus, contro lo Spezia, ha ottenuto tre punti fondamentali per la sua classifica, allungando sull'Atalanta e recuperando sul Napoli. Una partita vinta di misura, anche soffrendo, grazie al gol di Alvaro Morata nel primo tempo. Il numero nove bianconero è tornato al gol dopo oltre un mese e mezzo. L'ultimo sigillo era stato quello su rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. L'ultima volta in campionato invece risaliva addirittura a dicembre, nella vittoria per 2-0 a Bologna. Una liberazione per il giocatore, che era stato oggetto di nuove critiche, come già successo in passato, per il periodo di astinenza realizzativa. Stavolta alle polemiche ha risposto con una rete che può voler dire tanto nella stagione bianconera.

In patria l'attaccante gode di buona considerazione e oggi As, quotidiano di Madrid, ha esaltato l'ex di Real e Atletico (club che ne detiene ancora il cartellino). Il giornale spagnolo ha voluto sottolineare l'importanza di Morata nel gioco della Juve, in questo suo nuovo ruolo in posizione più esterna. Inoltre è stato rilevato come il gol di ieri sia arrivato su un asse da 100 milioni. Si tratta dei soldi spesi per i due giocatori che hanno confezionato l'azione del gol vittoria: Dusan Vlahovic innesca Manuel Locatelli, che dà una palla filtrante al 9 che deve solo prendere la mira e aprire il piattone sul secondo palo.

Del resto lo Spezia era la squadra perfetta per far sbloccare il giocatore. Nelle ultime quattro partite contro i liguri ha partecipato ad almeno un gol: 3 reti e 2 assist nel complesso. Dopo Paulo Dybala è uno dei più decisivi tra i giocatori della Juventus in questo campionato. L'argentino ha partecipato a 12 gol, lo spagnolo a 11, con 6 reti e 5 assist. Numeri più alti lontano da Torino, visto che 4 di quei gol sono stati segnati in trasferta. Quello che le statistiche non raccontano appieno è il sacrificio del giocatore in fase di non possesso. Massimiliano Allegri ha sempre avuto grande fiducia in lui e Morata lo ripaga con un grande lavoro anche in fase di non possesso, ripiegando e dando una mano dietro. Giocatore ritrovato.