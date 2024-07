Repice esclude la Juve: “Scudetto? Sarà sfida Inter-Napoli”

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con Inter e Napoli.

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sul campionato. Ecco le sue parole sulla lotta per lo Scudetto, escludendo la Juventus dalle papabile favorite: “Napoli-Inter sarà il duello del prossimo campionato. I primi lavorano su continuità ed equilibrio, che sono tra le cose fondamentali del calcio, se unite, ovviamente, ad una rosa di grandi giocatori, i secondi hanno Antonio Conte, che fa tutta la differenza del mondo e avrà tempo di preparare una partita a settimana, cosa che a lungo andare può essere un fattore”. I bianconeri, a secco da quattro anni per quanto riguarda lo Scudetto, in questa stagione proveranno quantomeno a giocarsela.