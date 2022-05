I possibili record della 38ª giornata: Juve vicina alle 3000 partite in A

Oggi prenderà il via l'ultima giornata del campionato. Oltre agli obiettivi di classifica, sono diversi i record che possono essere battuti.

Questa sera, alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino, l'anticipo tra i granata e la Roma aprirà il programma della 38ª giornata. I giallorossi hanno ottenuto di giocare di venerdì per preparare al meglio la finale di Conference League contro ilFeyenoord, in programma mercoledì prossimo a Tirana. In ballo nell'ultimo turno ci sono ancora lo Scudetto, la corsa ai posti europei e la salvezza. Ma come sempre ci sono anche traguardi individuali e di squadra che potrebbero essere raggiunti o superati. Ecco il focus del sito della Lega Serie A.