Fiorentina-Juventus: una gara nel segno di Sergio Brio

La Juventus, attraverso il proprio sito, ha pubblicato la storia di Sergio Brio nelle gare contro la Fiorentina.

La Juventusdomani sera alle 20,45 affronterà la Fiorentinanell'ultima gara della Serie A 2021-22. Il sito della Vecchia Signora ha pubblicato un approfondimento sulle sfide tra i bianconeri e i viola, con protagonista Sergio Brio: "Sergio Brio ha giocato contro la Fiorentina l'ultima delle sue 378 partite in bianconero, chiudendo con la finale di Coppa Uefa del 1990 un percorso iniziato nel 1978 e che lo ha visto più volte incrociare i viola in campionato. 4 aprile 1982: Juve prima in classifica, Fiorentina seconda. A 5 giornate dal termine il big match in Toscana termina 0-0. Brio è impegnato maggiormente su Graziani, ma nel caso va a contenere anche l'argentino Daniel Bertoni: un brutto cliente da controllare, campione del mondo quattro anni prima con il titolo conquistato nel suo Paese.

Pochi mesi dopo la vittoria della seconda stella precedendo di 1 punto la Fiorentina, le due squadre nell'ottobre del 1982 si ritrovano per una sfida molto sentita. La decide proprio Brio. Nella foto si vede un suo colpo di testa che va a finire sulla traversa. É il prologo del gol, che vede il centrale bianconero indirizzare il pallone laddove il portiere Galli non può proprio arrivare. 12 ottobre 1986: Fiorentina-Juventus termina 1-1. Brio avanza palla al piede, osservato da due suoi compagni di squadra: più vicino Massimo Mauro, sullo sfondo Lionello Manfredonia. Ancora più lontano c'è Ramon Diaz, un altro argentino in viola, autore della rete dell'1-0, pareggiata poi da Vignola. Buona la prestazione di Sergio, incurante dei fischi del pubblico si proietta più volte all'offensiva generando preoccupazione nell'area avversaria.

L'ultimo Fiorentina-Juventus giocato da Brio è quello del 1987-88. Un altro 1-1, per una gara dove il 5 bianconero è chiamato a un doppio compito. Prima è impegnato su Diaz. Poi, dopo che Rebonato ha pareggiato la rete di De Agostini, il mister Marchesi lo sposta sul goleador viola per evitare guai ulteriori. La gara non ha più variazioni di punteggio."