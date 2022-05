Buso: “Vlahovic straordinario, è una macchina da guerra”

Renato Buso, ex calciatore, ha analizzato la partita di domani tra Fiorentina e Juventus, con un cenno su Vlahovic.

Renato Buso , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero e di Vlahovic . Ecco le sue parole sulla sfida di domani tra i viola e Madama: "Sarà un match valido solo per la Fiorentina, perché in caso di vittoria l'accesso alla Conference League sarebbe possibile. La Juventus, ormai, ha raggiunto il suo obiettivo, ma resta una sfida molto sentita in cui i bianconeri non regaleranno nulla. Mi aspetto una viola col coltello tra i denti. Sarà un clima molto particolare, a Firenze lo stadio sarà pieno ed è già pronta una coreografia particolare. E' un match importante, così come quello che valeva per la Coppa Italia, e dopo tanti anni c'è la possibilità che la Fiorentina possa tornare in Europa dopo un paio di anni in cui si è salvata nelle ultime giornate. L'ambiente sarà molto caldo, per la viola c'è un solo risultato".

Su Vlahovic: "Il suo rendimento è stato straordinario, è il vice capocannoniere del campionato. Nella Juve è andato un po' in difficoltà, ma la squadra quest'anno non era come quella degli altri anni. I complimenti a Prandelli mi sono molto piaciuti, è sempre molto bello poter manifestare la propria riconoscenza verso un allenatore e coloro che ti hanno aiutato. La difficoltà maggiore di quest'anno è stata quella di produrre un gioco, la Juve non è una squadra che è riuscita spesso a giocare in contropiede e quindi non arrivavano molti palloni agli attaccanti. Dušan è stato bravo a segnare i suoi gol, ma in qualche frangente l'ho visto un po' nervoso. Ci tiene molto e vuole sempre il massimo, il suo obiettivo è di esprimersi sempre ad alti livelli. E quando non ci riesce, non è ancora in grado di mantenere la calma. Allegri ha ragione quando parla di un problema di crescita, è ancora un po' inesperto. Sarà in grado di migliorare molto presto".