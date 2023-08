Juve, si riapre la pista Lukaku-Vlahovic: le ultime novità

Nella prima partita stagionale la coppia Chiesa-Vlahovic ha convinto sotto ogni punto di vista, andando entrambi a segno. L'italiano ha svariato su tutto il fronte offensivo mettendo in difficoltà la difesa avversaria mentre il serbo al centro dell'area di rigore è stato un importante punto di riferimento per i compagni. I tifosi bianconeri non vedevano l'ora di vederli entrambi all'opera, ma il sogno potrebbe durare meno del previsto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, si sono riaperti i discorsi per uno scambio tra Vlahovic e Lukaku. Il belga ha da tempo un accordo con la Juve e se il Chelsea dovesse formulare un'offerta importante il serbo potrebbe davvero lasciare Torino.