Ravezzani sicuro: “L’Inter è più forte della Juventus”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento negativo dei bianconeri.

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Oggettivamente credo che l’Inter sia più forte della Juve, ma questo lo sanno anche i tifosi bianconeri. Certamente sognare è doveroso, ma non penso che l’obiettivo di quest’anno della squadra di Motta sia vincere lo scudetto. In questa stagione, come dico dall’inizio, ci sono due favorite, cioè Napoli e Inter, fino a questo momento ho ragione. I partenopei sono una gran bella la squadra, forse l’abbiamo sottovaluta, ma quando giochi davanti con fenomeni come Kvaratskhelia e Lukaku è meglio rispetto ad avere Yildiz e Vlahovic, i primi formano una coppia più performante. I campani poi non fanno la Champions, quindi hanno un vantaggio. Se la Juve dovesse perdere con l’Inter, secondo me non ci sarebbe niente di male perché il suo obiettivo è di arrivare terza/quarta in campionato e fare un’onorevole Champions League, andando agli spareggi e credo lo possa fare, infine fare bene anche in Coppa Italia. Quindi nessun dramma in caso di ko a San Siro, sarebbe molto più grave se perdessero i padroni di casa”.

Su Thiago Motta

“Una parte di lui mi piace molto ed è il carisma, lo vedi quando parla con i giornalisti anche se qualche volta diventa arrogante. Ha le idee molto chiare, infonde certezze, cosa che deve fare fondamentalmente un allenatore. Poi c’è la parte invece in cui lui secondo me vuole fare un po’ il fenomeno, stupire. I grandi allenatori sono diventati tali gradualmente”.