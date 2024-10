Juve, Ravezzani: “Nessun dramma in caso di sconfitta con l’Inter”

Fabio Ravezzani ha parlato della prossima sfida tra Juventus e Inter: per il giornalista, i nerazzurri sarebbero i favoriti per il successo

Intervistato per Radio Bianconera, Fabio Ravezzani ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: “L’Inter è superiore alla Juve e credo lo sappiano anche i sostenitori bianconeri. Un dovere sognare, ma l’obiettivo stagionale della squadra di Motta non è la conquista del titolo. Vedo due favorite per lo scudetto e lo sostengo dall’inizio: Inter e Napoli. Finora la classifica mi dà ragione. La compagine di Conte forse l’abbiamo sottovalutata, ma davanti ha due fenomeni come Kvaratskhelia e Lukaku, a mio avviso migliori di Yildiz e Vlahovic. Peraltro senza coppe è un vantaggio.

Ravezzani: “Thiago Motta allenatore carismatico”

Il giornalista ha proseguito: “Tornando al Derby d’Italia, se dovesse perdere la Juve non sarebbe un dramma, viceversa se accadesse il contrario. La Juve deve arrivare tra il terzo e il quarto posto, qualificarsi almeno per i playoff di Champions e disputare una buona Coppa Italia. Motta? Mi piace una parte di lui, per esempio il carisma, riscontrabile anche quando parla con la stampa, anche se ogni tanto diventa un po’ arrogante. Ha le idee chiare, dà certezza come del resto è giusto faccia un tecnico. Di contro c’è la parte in cui vuole fare il fenomeno”