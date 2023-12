Ravanelli: “Vlahovic un problema per la Juventus. Gioca con l’ansia”

Intervistato dai microfoni di Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha parlato del momento non particolarmente brillante che continuerebbe a vivere Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus starebbe attraversando l'ennesima stagione con più bassi che alti. Per l'ex calciatore, la situazione diverrebbe sempre più problematica per la Juventus: "L'ultima partita ha detto che la Juventus ha fatto una partita modesta. Ci voleva una Juve cattiva sotto porta ma continua a far fatica. Il problema della Juventus continua ad essere lì davanti. Fa fatica a fare gol e oggi Vlahovic è un problema per la Juventus. Questo problema crea problemi perché fa fatica a fare gol e a chiudere le partite come fa l'Inter. Perché se andiamo a vedere tutte le partite che ha fatto la Juventus le ha fatte soffrendo fino al 95' mentre le vittorie dell'Inter non sono mai state in discussione".